Компания «Кроношпан» провела экологическую акцию «Лес Победы» в Нуримановском районе

Деревья в память о героях. Компания «Кроношпан» провела экологическую акцию «Лес Победы» в Нуримановском районе республики.

Во всероссийской акции «Лес Победы» компания «Кроношпан» участвует ежегодно. Благородное дело стало доброй традицией предприятия. Этой весной команда предприятия приехала в Нуримановский район республики.

Это традиционная экологическая акция, направленная на популяризацию данного мероприятия, на посадку, на лесовосстановление, второе – это яркий пример иррационального лесопользования. Сейчас сажаем 5 тысяч саженцев липы и 2 тысячи хвойных деревьев. Дамир Загидуллин, генеральный директор ООО «Сильва Лес»

Проект по восстановлению лесов в Башкортостане компания запустила в 2015 году. Особое место она уделяет высадке саженцев липы. Это вклад в развитие пчеловодства в республике.

Я сам лично заинтересован, потому что на расстоянии 1 км находится своя пасека количеством 150 пчелосемей. Рафис Якупов, пчеловод

Мы, работники организаций Нуримановского района, поддержали акцию в таком хорошем, благом деле. Фаниля Кадырова

Добрые дела должны продолжаться, нужно воспитывать детей своим примером. Поэтому сотрудники предприятия участвовали вместе со своими семьями.

Для меня честь сажать деревья. Иржи Штехмюллер

Мы приехали всей семьей, нам очень нравится. И погода прекрасная, и люди интересные. Эльвира Штехмюллер

Очень интересно этим заниматься, что-то новое для себя открыть. Никогда в жизни не сажала деревья. Злата Филлипова