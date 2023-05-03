Деревья в память о героях. Компания «Кроношпан» провела экологическую акцию «Лес Победы» в Нуримановском районе республики.
Во всероссийской акции «Лес Победы» компания «Кроношпан» участвует ежегодно. Благородное дело стало доброй традицией предприятия. Этой весной команда предприятия приехала в Нуримановский район республики.
Проект по восстановлению лесов в Башкортостане компания запустила в 2015 году. Особое место она уделяет высадке саженцев липы. Это вклад в развитие пчеловодства в республике.
Добрые дела должны продолжаться, нужно воспитывать детей своим примером. Поэтому сотрудники предприятия участвовали вместе со своими семьями.
Результаты работы порадовали всех участников. Буквально за несколько минут осиротевшая поляна превратилась в зеленый ковер. И теперь здесь будут расти медоносные липы и зеленые сосны.