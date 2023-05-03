Новые фармацевтические препараты будут создавать в студенческом кампусе Башкирии

В строящемся межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня на территории IQ-парка появятся два этажа для медицинских исследований. Предполагается, что в лабораториях будут изучать биоинженерию и создавать новые вещества для фармацевтики.
Также специалисты намерены синтезировать вещества, которые лягут в основу лекарств против депрессий, сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений важных процессов в человеческом организме.
4-й и 5-й этажи IQ-парка займут помещения медицинского вуза. Руководство БГМУ планирует разместить здесь «Фарма-центр» и «Центр биоинженерии». «Начинку» новых структур составят лаборатории передовых медицинских технологий.
Фарма-центр» будет решать задачи изыскания оригинальных отечественных активных фармацевтических субстанций, их наработки для доклинических исследований и изготовления фармакопейных стандартных образцов. Говоря простым языком, в «Фарма-центре» с помощью новых методов будет идти направленный поиск новых фармацевтических препаратов.
В структуру «Фарма-центра» войдут лаборатории: фармакологии психотропных средств, синтеза мишень-ориентированных биологически активных веществ, стандартизации биоактивных веществ, лаборатория фармакологии сердечно-сосудистых средств и системы гемостаза, а также Акселерационный центр НОЦ БГМУ и брифинг-зал.