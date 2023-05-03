Новые фармацевтические препараты будут создавать в студенческом кампусе Башкирии

В строящемся межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня на территории IQ-парка появятся два этажа для медицинских исследований. Предполагается, что в лабораториях будут изучать биоинженерию и создавать новые вещества для фармацевтики.