Для садоводов в Уфе подготовили места для торговли

В республике уже начинается сезон торговли у дачников. В связи с этим в башкирской столице для садоводов подготовили для этого специально отведенные места. Также в прошлом году в Башкирии были отменены штрафы за торговлю в неположенных местах для граждан, ИП и НКО.

Фото №1 - Для садоводов в Уфе подготовили места для торговли

В общей сложности для садоводов в Уфе организовали 35 площадок с 551 торговым местом. Список торговых площадок:

— ул. Правды, 21

— ул. Правды, 24а — фермерская ярмарка

— ул. Мусоргского, 19б

— ул. Ухтомского, 19 (территория ООО «Южный»)

— СНТ «Электроаппарат», ул. Васильковая, у дома № 8

-ул. Орджоникидзе, 24, за торговым строением

— ул. Т. Янаби, 51а (в ТСК «Юрматы»)

— ул. Боровая, 14/3 (в ТК «Юлдаш»)

— ул. Ферина, у дома № 8,

— ул. Вологодская, 13

— ул. Вологодская, у дома № 19,

— ул. Вострецова, фермерская ярмарка у дома № 9

— ул. Рабкоров, фермерская ярмарка у дома № 20

— ул. Гафури, у дома № 50

— ул. Султанова, у дома № 2, рядом с Пушкинским рынком

— ул. Пушкина, 35 — также рядом с ТСК «Пушкинский»

— ул. Красина, 21 (рядом с ТСК «Красинский)

— ул. Мубарякова, у дома № 10/1

— ул. Ахметова, ярмарочная площадка возле парка «Волна» (у дома №293)

— ул. Летчиков, у дома № 3

— ул. Рабочая, 61 (В ТК «Дружба»)

— ул. Цюрупы, 93а — рядом с переходом

— ул. Р. Зорге, 41 — фермерская ярмарка перед Дворцом спорта

— Нагаево, ул. Советская 11/2 (возле ТЦ «Жасмин»)

— Нагаево, ул. Советская, 24 (возле магазина «Байрам»)

— ул. Рыльского, 17

— бульвар Молодежный, у дома № 8/2

— ул. Энтузиастов, 1б, рядом с продмагом «Ай»

— пр. Октября, у дома № 134

— ул. Российская, 23 — рядом с ТСК «Урал»

— ул. Кольцевая, 65 — рядом с ТК «Меркурий»

— ул. Коммунаров, 59 — рядом с ТД «Тополя»

— бульвар Славы — у дома № 18

— ул. Менделеева — у дома № 171

— ул. Айская — у дома № 64.

Самая большая площадка — на 100 мест, находится в Инорсе в ТК «Юлдаш» — территориально рядом с несколькими коллективными садами УМПО.

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии