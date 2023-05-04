Для садоводов в Уфе подготовили места для торговли

В республике уже начинается сезон торговли у дачников. В связи с этим в башкирской столице для садоводов подготовили для этого специально отведенные места. Также в прошлом году в Башкирии были отменены штрафы за торговлю в неположенных местах для граждан, ИП и НКО.
В общей сложности для садоводов в Уфе организовали 35 площадок с 551 торговым местом. Список торговых площадок:
— ул. Правды, 21
— ул. Правды, 24а — фермерская ярмарка
— ул. Мусоргского, 19б
— ул. Ухтомского, 19 (территория ООО «Южный»)
— СНТ «Электроаппарат», ул. Васильковая, у дома № 8
-ул. Орджоникидзе, 24, за торговым строением
— ул. Т. Янаби, 51а (в ТСК «Юрматы»)
— ул. Боровая, 14/3 (в ТК «Юлдаш»)
— ул. Ферина, у дома № 8,
— ул. Вологодская, 13
— ул. Вологодская, у дома № 19,
— ул. Вострецова, фермерская ярмарка у дома № 9
— ул. Рабкоров, фермерская ярмарка у дома № 20
— ул. Гафури, у дома № 50
— ул. Султанова, у дома № 2, рядом с Пушкинским рынком
— ул. Пушкина, 35 — также рядом с ТСК «Пушкинский»
— ул. Красина, 21 (рядом с ТСК «Красинский)
— ул. Мубарякова, у дома № 10/1
— ул. Ахметова, ярмарочная площадка возле парка «Волна» (у дома №293)
— ул. Летчиков, у дома № 3
— ул. Рабочая, 61 (В ТК «Дружба»)
— ул. Цюрупы, 93а — рядом с переходом
— ул. Р. Зорге, 41 — фермерская ярмарка перед Дворцом спорта
— Нагаево, ул. Советская 11/2 (возле ТЦ «Жасмин»)
— Нагаево, ул. Советская, 24 (возле магазина «Байрам»)
— ул. Рыльского, 17
— бульвар Молодежный, у дома № 8/2
— ул. Энтузиастов, 1б, рядом с продмагом «Ай»
— пр. Октября, у дома № 134
— ул. Российская, 23 — рядом с ТСК «Урал»
— ул. Кольцевая, 65 — рядом с ТК «Меркурий»
— ул. Коммунаров, 59 — рядом с ТД «Тополя»
— бульвар Славы — у дома № 18
— ул. Менделеева — у дома № 171
— ул. Айская — у дома № 64.
Самая большая площадка — на 100 мест, находится в Инорсе в ТК «Юлдаш» — территориально рядом с несколькими коллективными садами УМПО.