Более 1,5 тысяч протоколов на нарушителей пожарного режима составили в Башкирии

В Башкирии с начала ввода противопожарного режима было выявлено 1 557 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РБ. Всем жителям республики, которые были замечены в нарушении запрета на пал сухой травы, грозят крупные штрафы.
По данным МЧС на 4 мая, в Башкирии произошло 874 случая возгорания сухой травы на общей площади более 1000 га. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, когда было всего 217 пожаров. Больше всего таких пожаров произошло в Стерлитамакском, Краснокамском и Кушнаренковском районах (74, 56 и 50 соответственно). Более чем в 90% случаев пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем людей. Уже есть инциденты, когда пожар начинался из-за того, что люди сжигали во дворе траву и огонь перекидывался на надворные постройки и садовые домики.
Также, по данным на 4 мая, в республике зафиксировали 31 лесной пожар на общей площади 194,7 га, в том числе 13 случаев, когда огонь перекинулся с травы. По факту лесных пожаров в Кугарчинском, Учалинском, Баймакском и Зилаирском районах виновных нашли, им грозят крупные штрафы, по факту пожара в Белорецком районе возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до четырех лет тюрьмы.
На данный момент в республике горит лес в Учалинском районе. По указанию начальника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марата Латыпова на тушение лесного пожара в Учалинском районе сегодня ночью выдвинулась аэромобильная группировка, в которую вошли 53 спасателя. Группа уже на месте, они тушат огонь и проводят мероприятия по локализации и ликвидации горения.