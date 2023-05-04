Более 1,5 тысяч протоколов на нарушителей пожарного режима составили в Башкирии

По данным МЧС на 4 мая, в Башкирии произошло 874 случая возгорания сухой травы на общей площади более 1000 га. Это в четыре раза больше, чем годом ранее, когда было всего 217 пожаров. Больше всего таких пожаров произошло в Стерлитамакском, Краснокамском и Кушнаренковском районах (74, 56 и 50 соответственно). Более чем в 90% случаев пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем людей. Уже есть инциденты, когда пожар начинался из-за того, что люди сжигали во дворе траву и огонь перекидывался на надворные постройки и садовые домики.