В Башкирии в электричках стал доступен мультимедийный портал с кино и музыкой

Инновационный подвижной состав электропоездов «Ласточка» и рельсовых автобусов «Орлан», курсирующий на территории Республики Башкортостан и Оренбургской области, оборудован интерактивной мультимедийной системой с возможностью выхода в интернет.
Сервис «Wi Fi на борту» позволяет пассажирам получить доступ к мультимедийному порталу с художественными и документальными фильмами, анимационными и другими картинами, музыкальными произведениями.
За 1 квартал 2023 года число пользователей интерактивно-информационной системы составило более 7000, что больше на 30%, чем в 4 квартале 2022 года.