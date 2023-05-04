В Уфе прошла первая генеральная репетиция парада в честь Дня Победы

Традиционно шествие организовано перед площадью Ленина. Празднование 9 Мая в столице республики начнётся с возложения цветов на Советской площади к памятнику генералу Шаймуратову и в парке Победы к Вечному огню. Парад стартует в полдень.

21 парадный расчет, здесь сотрудники правоохранительных органов, исполнительной власти. Также их будущие коллеги – студенты. Перед генеральными репетициями каждая группа тренировалась на своих площадках в выходные дни, учащиеся – после занятий.

Для того чтобы торжественное прохождение состоялось, 9 Мая перекроют дороги. Также ограничено движение и во время генеральных репетиций. Их две. Следующая – 7 мая. Так что у водителей тоже своеобразная репетиция. Зато до наступления Дня Победы вживую можно ближе разглядеть представление. На трибунах 9 мая обычно сидят ветераны, во время репетиции – те, кто успел занять место.