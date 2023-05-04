Ветеран из Аургазинского района получил поздравления от Президента РФ и Главы Башкирии

Письмо от Президента ветеранам Башкортостана. Поздравление с 78-й годовщиной Победы от Владимира Путина получил ветеран Великой Отечественной войны из Аургазинского района. Владимир Романов живет в селе Новофедоровка. Вместе с письмом вручили и открытку от главы республики Радия Хабирова.

Почти каждую книгу в своей домашней библиотеке Владимир Романов прочитал по нескольку раз. Из любимых – классическая русская литература. Жизнь ветерана Великой Отечественной войны не так проста, как и в романе-эпопее Льва Толстого. Он прошел буквально через огонь и воду и одно из самых ожесточенных сражений войны – Курскую дугу.

Демобилизовавшись в 1946 году, он вернулся на родину. Работал сначала учителем в школе, затем художником-оформителем в колхозе. Вместе с супругой они долгие годы жили в трудолюбии и самоотверженности. Ученики и односельчане и по сей день заезжают в гости.