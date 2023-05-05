У озера Аслыкуль в Башкирии прошел субботник

Деревья в защиту водоема. У озера Аслыкуль прошёл субботник. Почти 10 тысяч саженцев сосен высадили сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям республики, природных парков «Аслы-куль» и «Кандрыкуль», а также администрации Давлекановского района.