У озера Аслыкуль в Башкирии прошел субботник

Деревья в защиту водоема. У озера Аслыкуль прошёл субботник. Почти 10 тысяч саженцев сосен высадили сотрудники дирекции по особо охраняемым природным территориям республики, природных парков «Аслы-куль» и «Кандрыкуль», а также администрации Давлекановского района.
Лесовосстановление вокруг озера должно помочь в остановке обмеления водоема, которое наблюдается в последнее десятилетие. Под руководством доктора биологических наук Алексея Кулагина там проводилась научно-исследовательская работа по лесовосстановлению.
Планируется высадка разных пород деревьев. Одна из их функций – препятствование заиливанию озера.