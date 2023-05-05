В Башкирии могут ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности

Чтобы защитить детей в таких ситуациях, концепцией предлагается объединить усилия государства и родительского сообщества. Для этого планируется сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить их цифровую грамотность.