В Башкирии могут ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности

В российскую школьную программу хотят ввести уроки информационной безопасности и цифровой грамотности. Ее концепцию утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Предполагается, что уроки позволят защитить детей от информационных угроз, мошенников и рисков, которые могут поджидать школьников на просторах рунета.
Чтобы защитить детей в таких ситуациях, концепцией предлагается объединить усилия государства и родительского сообщества. Для этого планируется сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности, научить школьников безопасному поведению в интернете, повысить их цифровую грамотность.
Например, на таких уроках ребятам объяснят, как распознавать мошенников и как правильно поступать, когда незнакомцы начинают выяснять личные данные ребёнка или спрашивать о его семье.
Концепция будет действовать бессрочно, сообщается на официальной сайте правительства РФ. Региональным властям рекомендовано учитывать её положения при формировании перечней региональных мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей.