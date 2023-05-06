В Башкирии за сутки зафиксировали четыре новых лесных пожара

В Башкирии за сутки произошло четыре новых лесных пожара площадью 76,7 га. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве уточнили, что три из них уже ликвидированы.
Так, в Зилаирском районе загорелся лес на площади в 2,3 га вблизи деревни Березовка. На тушении работали 12 человек и 5 единиц техники. У деревни Байгужино Зилаирского района очаг возгорания была на площади 0,4 га. На борьбе со стихией работали 20 человек и 4 единиц техники. Рядом с населенным пунктом Майгашта в Абзелиловском районе огонь охватил зеленые насаждения на площади 0,8 га. В тушении были задействованы 13 человек и 8 единиц техники. Все три пожара ликвидированы.
В Белорецком районе горит лес на площади 73,2 га возле села Тирлянский. Сейчас на месте работают 33 человека и 14 единиц техники. Огнеборцам удалось локализовать пожар, тушение продолжается.
Всего в Башкирии с начала сезона было зарегистрировано 38 возгораний. Их площадь, по словам специалистов, превысила 552 га.
В большинстве районов республики сохранится 4 класс, в отдельных южных районах - чрезвычайный класс пожароопасности.