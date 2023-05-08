В Уфе на реконструкцию сквера у Дворца спорта направят около 64 млн рублей

В башкирской столице на реконструкцию сквера у Дворца спорта направят около 64 млн рублей. Подрядчиков выбрана компания «Уралагротехсервис».

Ранее в администрации Уфы рассказали, что благоустройство начнется уже в этом месяце. Обновленный сквер будет связан с темой льда и хоккея. Он будет оформлен в синей, серой, белой и черной цветовой гамме. Завершение работ запланировано на октябрь.