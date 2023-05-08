В Уфе отключение горячей воды планируется с 10 мая

В башкирской столице стартуют отключения горячей воды. Мероприятия технически связаны с профилактическими работами. Об этом сообщает пресс-служба МУП УИС.

По информации компании "Уфимские инженерные сети", традиционно горячую воду отключают в летний период с целью испытаний водоснабжения и отопления. Своевременное выявление незначительных проблем помогает быстро их устранить и подготовиться к следующему сезону.