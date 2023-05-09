В БГПУ открылась фотовыставка «Донбасс-2022»

Владимир Аносов – кадровый военный, майор запаса. После окончания военного училища служил в авиации, участвовал в двух чеченских кампаниях. В журналистику пришел после увольнения из рядов Вооруженных сил. Ознакомиться с выставкой могут все желающие до 27 мая.

В этот же день в БГПУ состоялось торжественное открытие памятной доски Игорю Кириллову, погибшему в ходе спецоперации на Донбассе. Молодой человек в 2015 году окончил колледж БГПУ. В зону СВО 27-летний уфимец отправился в рамках мобилизации. За мужество и отвагу, проявленные во время боя, он был посмертно награжден орденом Мужества.