Уфимские школьники поздравили блокадницу с Днем Победы

Георгиевские ленточки, пилотки и гостинец. Ученики 5-й школы вместе с сотрудниками модельной детской библиотеки №22 пришли поздравить с 78-летней годовщиной Дня Победы Марию Ковтунову – блокадницу Ленинграда.

Дети сели песни, рассказали стихи, подарили открытки, сделанные своими руками, и с удовольствием послушали ее рассказы.

Мария Антоновна – ребенок блокады Ленинграда. Война постучалась в двери, когда ей было четыре года. Отец сразу ушел на фронт, позже – пропал без вести.