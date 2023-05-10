В Башкирии назвали число пьяных водителей, задержанных в праздники

Сегодня, 10 мая, в рамках оперативного совещания правительства Башкирии министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Клебанов сообщил, сколько нетрезвых водителей удалось задержать в майские праздники.
Со 2 по 9 мая этого года на дорогах зарегистрировано 62 ДТП, в которых пострадали 73 человека и погибли пятеро. Всего с начала 2023 года в регионе произошло 947 дорожных аварий. В них пострадали 1145 человек, погибли — 78.
Только за майские праздники, со 2 по 9 мая, на дорогах Башкирии задержаны 329 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения. Четверо из них совершили ДТП.