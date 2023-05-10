В Башкирии на карантин закрыли школу из-за регистрации случаев кори

По данным Роспотребнадзора по РБ, на 4 мая 2023 года в республике зафиксировано 25 случаев заражения корью. Изначально это были завозные случаи — из Египта и Таджикистана. Далее инфекция распространялась по семейным контактам. Среди зараженных корью есть как дети, так и взрослые жители Башкирии.