В Башкирии на карантин закрыли школу из-за регистрации случаев кори

В Кумертау закрыли школу на карантин из-за обнаруженных в стенах учебного заведения случаев заболевания корью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В ведомстве уточнили, что такое решение было принято для недопущения дальнейшего распространения опасной инфекции.
По данным Роспотребнадзора по РБ, на 4 мая 2023 года в республике зафиксировано 25 случаев заражения корью. Изначально это были завозные случаи — из Египта и Таджикистана. Далее инфекция распространялась по семейным контактам. Среди зараженных корью есть как дети, так и взрослые жители Башкирии.