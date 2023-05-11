Житель Башкирии пополняет коллекцию сельского дома культуры уникальными находками

Житель Стерлибашевского района пополняет коллекцию сельского дома культуры уникальными находками. Гайнетдин Кидрячев – активный член поискового движения. Уже несколько лет пенсионер работает в составе отряда «Гвоздика» Псковской области. Все найденные артефакты он передает в музей родного села Елимбетово.

По словам энтузиаста, посвятить свою жизнь раскопкам побудила личная история семьи. Останки родного дяди – участника Великой Отечественной – обнаружил один из поисковых отрядов, который передал Гайнетдину Кидрячеву найденный медальон и капсулу с землей. С тех пор мужчина ищет не только сам, но и вовлекает в это дело внуков.