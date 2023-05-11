В Уфе 12 мая временно перекроют проезды около Советской площади

В башкирской столице 12 мая ограничат движения проездов на Советской площади. Об этом сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Известно, что с Советской площади отправится пятый добровольческий батальон. По информации администрации города, частично будут перекрыты улицы Пушкина и Советской. Закроют участок ул. Пушкина – между Цюрупы и Ленина, а также часть ул. Советской - от Заки Валиди до Октябрьской революции.