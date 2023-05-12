Стало известно, сколько безработных в Башкирии

Специалисты Башстата со ссылкой на министерство труда Башкирии сообщили количество безработных в республике.
К концу марта 2023 года в органах службы занятости населения состояли 18,2 тысяч не занятых трудовой деятельностью. Численность официально безработных составила 15,7 тысяч человек. А пособие по безработице получали 13,1 тысяч человек.
Уровень регистрируемой безработицы на указанный период в регионе составил 0,8% к численности рабочей силы. За март статус безработного получили 3,9 тысяч человек, нашли работу или доходное занятие 2,5 тысяч безработных. Потребность организаций в работниках на конец месяца составила 43,1 тысяч человек. По сравнению со значением на конец февраля она увеличилась на 3,2%.