Стало известно, сколько безработных в Башкирии

Уровень регистрируемой безработицы на указанный период в регионе составил 0,8% к численности рабочей силы. За март статус безработного получили 3,9 тысяч человек, нашли работу или доходное занятие 2,5 тысяч безработных. Потребность организаций в работниках на конец месяца составила 43,1 тысяч человек. По сравнению со значением на конец февраля она увеличилась на 3,2%.