В одном из городов Башкирии на видео засняли мини-торнадо

Жители Бирска засняли на видео мини-торнадо. Информация о случившемся появилась в социальных сетях.

Фото №1 - В одном из городов Башкирии на видео засняли мини-торнадо

На кадрах видно, как вихрь пыли поднимается на несколько метров и следует по проезжей части, словно лавируя между машинами. Спустя несколько секунду размеры «торнадо» заметно уменьшаются.

Ранее региональном МЧС республики рассказали, что данные явления называются термиками. Зачастую они возникают из-за неустойчивости в приземном слое именно в мае, когда земля, которая еще прогрелась неравномерно, дает контраст температуры.

Уфимская волна
Пенальти