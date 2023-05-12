В Уфе пройдёт конференция, посвящённая 190-летию со дня рождения Зайнуллы Расулева

16 мая в Уфе состоится Международная научно-практическая конференция «Шейх Зайнулла Расулев и суфийская культура народов Евразии», посвящённая 190-летию со дня рождения выдающегося башкирского религиозного и общественного деятеля Зайнуллы Расулева (1833–1917). Организаторами конференции выступили Администрация Главы Республики Башкортостан, Уфимский университет науки и технологий, Ордена Знак Почёта Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Центральное духовное управление мусульман России, Всемирный курултай башкир и Фонд Ибн Сины (г. Москва).
В рамках научного форума, который пройдёт на площадке Конгресс-холла «Торатау», будут обсуждены такие темы, как духовное наследие шейха Зайнуллы Расулева в современной суфийской традиции башкирского народа, судьбы суфизма в России в советское и постсоветское время, трансграничные связи башкирских суфиев, феномен суфийской литературы, традиционная духовность тариката Накшбандийа, перспективы суфиеведения в России. Ожидается участие в конференции специалистов-исламоведов из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Республики Дагестан и других регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Шейх Зайнулла Расулев (Зайнуллах ибн Хабибуллах ар-Расули ан-Накшбанди; 1833–1917) — выдающийся башкирский богослов, педагог, просветитель, духовный наставник (шейх) суфийского братства Накшбандийа. Родился в д. Шарипово (ныне Учалинский район РБ), происходил из башкирского клана Кувакан. Был имамом (настоятелем) 5-й соборной мечети г. Троицка (ныне Челябинская область), основал при ней медресе «Расулийа», в программе которой сочетались новые методы обучения и сохранение традиционной духовности, а среди студентов были не только представители башкир, казахов и татар, но и жители Центральной Азии и Кавказа.
Зайнулла Расулев активно занимался благотворительной деятельностью, содержал на собственные средства аптеку, библиотеку, странноприимный дом, оказывал поддержку башкирскому поэту Акмулле, историку Мураду Рамзи, книгоиздательским инициативам. С деятельностью шейха Зайнуллы Расулева связано духовное возрождение башкирского народа на рубеже XIX—XX веков, духовное становление национальной интеллигенции Башкортостана и Казахстана, формирование облика традиционного ислама народов России.
Дело Зайнуллы Расулева было продолжено его сыном Габдрахманом (1881–1951), занимавшим в 1936–1951 годах пост муфтия Центрального духовного управления мусульман России (впоследствие — Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири). Габдрахман Расулев возглавил духовное управление в пору жесточайших гонений против религии и смог не только сохранить его, но и умножить число мечетей в стране, возобновить мусульманское книгопечатание, добиться регулярного направления мусульман в хадж. Под его руководством были сформированы организационные структуры Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири, ставшего образцом для формирования других духовных управлений Советского союза, в том числе Духовных управлений Средней Азии и Казахстана (САДУМ) и Закавказья (ДУМЗак), заложены основы конструктивного взаимодействия между мусульманами, советскими властями и секулярным обществом.
Духовные преемники Габдрахмана Расулева продолжали наставническую деятельность в Башкортостане и сопредельных регионах до новейшего времени, а ученик Расулевых, выпускник медресе «Расулия» Шакир Хиялетдинов (1890–1974) возглавлял российских мусульман до 1974 года. Таким образом, становление и сохранение традиционного ислама в России неразрывно связано с деятельностью Зайнуллы Расулева и его сына Габдрахмана.
Все аспекты наследия Зайнуллы Расулева и его сына Габдрахмана: реализация духовного потенциала ислама в ежедневной религиозной и общественной практики, организация религиозного образования, соответствующего духу времени, благотворительность, упрочение места традиционного ислама в многонациональном и многоконфессиональном обществе, российский патриотизм мусульман — сохраняют актуальность до сегодняшнего дня.