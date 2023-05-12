В Уфе пройдёт конференция, посвящённая 190-летию со дня рождения Зайнуллы Расулева

Дело Зайнуллы Расулева было продолжено его сыном Габдрахманом (1881–1951), занимавшим в 1936–1951 годах пост муфтия Центрального духовного управления мусульман России (впоследствие — Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири). Габдрахман Расулев возглавил духовное управление в пору жесточайших гонений против религии и смог не только сохранить его, но и умножить число мечетей в стране, возобновить мусульманское книгопечатание, добиться регулярного направления мусульман в хадж. Под его руководством были сформированы организационные структуры Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири, ставшего образцом для формирования других духовных управлений Советского союза, в том числе Духовных управлений Средней Азии и Казахстана (САДУМ) и Закавказья (ДУМЗак), заложены основы конструктивного взаимодействия между мусульманами, советскими властями и секулярным обществом.