В Уфе вечером наблюдались 9-балльные пробки

Сегодня, 12 мая, в вечернее время в башкирской столице зафиксировали 9-балльные пробки. Оценку дорожному трафику в Уфе дал сервис Яндекс.Пробки.
Согласно данным на 18:05 трафик был перегружен на въезде в город по Оренбургскому тракту. Со слов водителей. там произошло дорожно-транспортное происшествие. В центре Уфы были зарегистрированы заторы на улицах Бабушкина, Пархоменко, Зорге, Большой Гражданской, Пушкина, Ленина, Цюрупы, Заки Валиди. Также пробки наблюдались на улицах Колгуевской, Степана Кувыкина и Менделеева.
На проспекте Октября трафик перегружен в сторону севера на участке между Айской и Галле и в направлении юга от улицы Тоннельной до Городского дворца культуры. Пробки частично есть на Комсомольской и Российской. В северной части города «стоят» Уфимское шоссе, а также улицы Седова, Новоженова, Александра Невского, Тоннельная, Комарова, Интернациональная, Ульяновых, Вологодская и Сельская Богородская.