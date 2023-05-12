В Уфе вечером наблюдались 9-балльные пробки

На проспекте Октября трафик перегружен в сторону севера на участке между Айской и Галле и в направлении юга от улицы Тоннельной до Городского дворца культуры. Пробки частично есть на Комсомольской и Российской. В северной части города «стоят» Уфимское шоссе, а также улицы Седова, Новоженова, Александра Невского, Тоннельная, Комарова, Интернациональная, Ульяновых, Вологодская и Сельская Богородская.