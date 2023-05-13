До 15 июля в Уфе перекрыли участок улицы Авроры

Участок улицы Авроры в Уфе будет полностью перекрыт до 15 июля 2023 года. Ограничение будет действовать от дома №29 до пересечения с улицей Батырской, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.
На данном участке дороге началось строительство тепловой сети. Также в период работ будет изменена схема движения общественного транспорта.
Улицу Авроры будут частично перекрывать до конца сентября 2023 года. В настоящее время выполняется первый этап строительных работ.
С 09.00 17 июля по 21.00 23 июля ограничат движение по 1/2 проезжей части нечетной стороны улицы Авроры от торца здания по улице Батырской, 41 до торца дома №18 по улице Батырской. Также полностью закроют проезд по самой Батырской.
С 21.00 23 июля по 21.00 10 августа для проезда будет недоступна 1/2 проезжей части нечетной стороны улицы Авроры от торца здания по улице Батырской, 41 до пересечения с Авроры.
С 09.00 24 июля по 21.00 20 сентября для автомобилистов будет недоступна дорога от торца дома №25 по улице Авроры до пересечения с Рабкоров.
Фото: Мэрия Уфы.