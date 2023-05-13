До 15 июля в Уфе перекрыли участок улицы Авроры

С 09.00 17 июля по 21.00 23 июля ограничат движение по 1/2 проезжей части нечетной стороны улицы Авроры от торца здания по улице Батырской, 41 до торца дома №18 по улице Батырской. Также полностью закроют проезд по самой Батырской.