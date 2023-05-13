Не стало Президента НАТ Эдуарда Сагалаева

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев скончался 13 мая в возрасте 76 лет.

Эудард Сагалаев – Заслуженный журналист РФ, лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры. Обладатель орденов Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней и ряда других наград.

Имя Эдуарда Сагалаева неразрывно связано с становлением и развитием российского телевидения. Он стоял у истоков легендарных программ «Взгляд» и «12-й этаж», телеканала ТВ-6, создал Национальную ассоциацию телерадиовещателей...

Для всех, кто имеет отношение к телевидению, уход Эдуарда Сагалаева - невосполнимая потеря. Вместе с ним ушла целая эпоха.

Коллектив АО ТРК «Башкортостан» выражает глубочайшие соболезнования семье, близким, коллегам Эдуарда Сагалаева...