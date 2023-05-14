В Уфе пройдет конференция памяти Зайнуллы Расулева

В Конгресс-холле «Торатау» состоится Международная научно-практическая конференция «Шейх Зайнулла Расулев и суфийская культура народов Евразии», посвящённая 190-летию со дня рождения просветителя. Мероприятие пройдет 16 мая.
Директор Института истории и государственного управления Уфимского университета науки и технологий, кандидат исторических наук Амина Уразова рассказала, почему память о просветителе достойна увековечивания.
«Деятельность Зайнуллы Расулева и его сына Габдрахмана Расулева очень серьезно повлияла не только на российских мусульман, но и мусульман Казахстана, Турции, арабских стран. Так что уважение к их имени фактически является фундаментом диалога и сотрудничества в сегодняшних условиях многополярного мира. Сейчас особенно важно противодействовать деструктивным течениям, которые используют мусульманскую религиозную риторику. Суфийские же исследования сохраняют традиционные исламские ценности, — сказала Амина Урзаева.
В конференции, которая проводится каждые пять лет, участвуют представители Института востоковедения РАН, Института философии РАН, Института этнографии и антропологии РАН, также приедут представители федеральных исследовательских центров Дагестана, Самары, Уфы, представители вузов Уфы, Санкт-Петербурга, Москвы, Челябинска. В формате видеоконференции к мероприятию подключатся еще несколько государств.
По словам историка, основная цель конференции - разграничение понятий традиционного и радикального ислама, так как традиционный ислам - мирный. Организаторами мероприятия стали администрация Главы Башкирии, УУНиТ, Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН, Центральное духовное управление мусульман России, Всемирный курултай башкир и московский Фонд Ибн Сины.