В Уфе пройдет конференция памяти Зайнуллы Расулева

«Деятельность Зайнуллы Расулева и его сына Габдрахмана Расулева очень серьезно повлияла не только на российских мусульман, но и мусульман Казахстана, Турции, арабских стран. Так что уважение к их имени фактически является фундаментом диалога и сотрудничества в сегодняшних условиях многополярного мира. Сейчас особенно важно противодействовать деструктивным течениям, которые используют мусульманскую религиозную риторику. Суфийские же исследования сохраняют традиционные исламские ценности, — сказала Амина Урзаева.