В Уфе запланировали благоустройство парка Гастелло

В Башкирской столице запланировали благоустройство заброшенного парка Гастелло. Предварительно благоустройство планируется на 2025 - 2026 годы. Об это рассказал начальник управления капитального строительства Руслан Хайруллин.

Чиновник ответил на обращение местной жительницы на странице Главы региона Радия Хабирова. По словам горожанки, парк уже давно пора приводить в порядок.