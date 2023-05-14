В Уфе запланировали благоустройство парка Гастелло

В Башкирской столице запланировали благоустройство заброшенного парка Гастелло. Предварительно благоустройство планируется на 2025 - 2026 годы. Об это рассказал начальник управления капитального строительства Руслан Хайруллин. 

Фото №1 - В Уфе запланировали благоустройство парка Гастелло

Чиновник ответил на обращение местной жительницы на странице Главы региона Радия Хабирова. По словам горожанки, парк уже давно пора приводить в порядок.

Известно, что парк Гастелло был заложен в 30-е годы прошлого столетия. Последние 20 лет территория находится в заброшенном состоянии. 

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