В Башкирии открылись новые пункты раздачи «Молочной кухни»

Новые пункты – необычного формата. Они размещаются в специально оборудованных мобильных павильонах. Раньше в этих районах продукцию «Молочной кухни» выдавали в Госаптеках – и только тем, кому она положена бесплатно. В свободной продаже ее не было. Теперь купить детскую молочку может любой желающий. В ближайшее время такие же раздаточные пункты появятся в Балтачевском и Караидельском районах.

Радий Хабиров, глава Башкирии