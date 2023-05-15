В Башкирии открылись новые пункты раздачи «Молочной кухни»

В районах Башкирии открылись еще четыре пункта раздачи «Молочной кухни». Об этом сообщил в социальных сетях глава республики Радий Хабиров. По его словам, новые точки появились в Мишкинском, Аскинском, Татышлинском и Кушнаренковском районах.

Фото №1 - В Башкирии открылись новые пункты раздачи «Молочной кухни»

Руководитель региона отметил, что открывшиеся пункты отличаются от предыдущих.

Новые пункты – необычного формата. Они размещаются в специально оборудованных мобильных павильонах. Раньше в этих районах продукцию «Молочной кухни» выдавали в Госаптеках – и только тем, кому она положена бесплатно. В свободной продаже ее не было. Теперь купить детскую молочку может любой желающий. В ближайшее время такие же раздаточные пункты появятся в Балтачевском и Караидельском районах.  

Радий Хабиров, глава Башкирии

  Всего в Башкортостане работает 131 пункт выдачи «Молочной кухни». В том числе – 62 фирменных, 9 пунктов располагаются в аптеках, еще в 59 сел и деревень молоко, творожки и йогурты привозят специальные автолавки.

Напомню, полезную и вкусную молочную продукцию мы выдаем бесплатно – детям до 3 лет, кормящим матерям и беременным из малоимущих семей и семей участников СВО. Мы постарались сделать так, чтобы процедура оформления документов была максимально простой.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Все подробности есть на сайте milkrb.ru

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