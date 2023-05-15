В Башкирии открылись новые пункты раздачи «Молочной кухни»

В районах Башкирии открылись еще четыре пункта раздачи «Молочной кухни». Об этом сообщил в социальных сетях глава республики Радий Хабиров. По его словам, новые точки появились в Мишкинском, Аскинском, Татышлинском и Кушнаренковском районах.
Руководитель региона отметил, что открывшиеся пункты отличаются от предыдущих.
Всего в Башкортостане работает 131 пункт выдачи «Молочной кухни». В том числе – 62 фирменных, 9 пунктов располагаются в аптеках, еще в 59 сел и деревень молоко, творожки и йогурты привозят специальные автолавки.
Все подробности есть на сайте milkrb.ru