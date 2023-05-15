В районе Башкирии запускают регулярные автобусные маршруты

Государственный перевозчик «Башавтотранс» запускает в Бижбулякском районе регулярные автобусные маршруты. Транспорт начнёт курсировать между районным центром и населенными пунктами с 15 мая.
Понедельник: №334 Бижбуляк-Дёмский (отправление 07:00, 15:30), Дёмский-Бижбуляк (08:00, 16:20).
Вторник: №333 Бижбуляк-Сухоречка (отпр. 07:00, 15:30), Сухоречка-Бижбуляк (08:10, 16:40).
Среда: №309 Бижбуляк-Каныкаево (07:00, 15:30), Каныкаево-Бижбуляк (08:00, 16:30).
Пятница: №331 Бижбуляк - Кенгер-Менеуз (07:00, 15:30), Кенгер-Менеуз - Бижбуляк (08:00, 16:00).
Маршрут №327 Бижбуляк -Каменка (08:00), Каменка - Бижбуляк (13:30) будет работать по понедельникам, средам, пятницам, субботам.
В основном поездки займут порядка получаса, в Кенгер-Менеуз — 10 минут.