В Башкирии запускают асфальтобетонные заводы для ямочного ремонта

В Башкортостане запускают асфальтобетонные заводы. Так, уже заработало производство в Чишминском районе. По всей территории республики постепенно планируется запустить порядка 50 асфальтобетонных заводов, 25 из которых принадлежат «Башкиравтодору». С началом работы асфальтобетонных заводов подрядные организации приступают к выполнению ямочного ремонта с использованием горячей асфальтобетонной смеси.

На начало апреля дорожники выявили почти 7,5 тыс. дефектов на дорогах регионального, межмуниципального и местного значений. Из них больше половины уже отремонтировали. Устранить дефекты на трассах регионального значения планируется до 1 июня, на дорогах местного значения – до 15 июня.