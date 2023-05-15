В Уфе простились с руководителем Башкортостанстата Акрамом Ганиевым. Он руководил территориальным органом более 20 лет. На траурной церемонии присутствовало все высшее руководство республики.
Радий Хабиров назвал Акрама Ганиева принципиальным и очень компетентным руководителем, товарищем, который был неотъемлемой частью республики. Он также выразил соболезнование семье покойного и рассказал о новой странице жизни, которую тот так и не успел открыть.
Акрам Ганиев родился в деревне Куселярово Салаватского района. Трудовой путь начинал в качестве преподавателя школы № 97 г. Уфы. Затем перешел на службу начальником отдела Статуправления БАССР. И продолжил подъем по карьерной лестнице. Руководитель Башкортостанстата скоропостижно скончался накануне из-за инсульта. Ему было 64 года.