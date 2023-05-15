В Уфе простились с руководителем Башкортостанстата Акрамом Ганиевым

В Уфе простились с руководителем Башкортостанстата Акрамом Ганиевым. Он руководил территориальным органом более 20 лет. На траурной церемонии присутствовало все высшее руководство республики.

Радий Хабиров назвал Акрама Ганиева принципиальным и очень компетентным руководителем, товарищем, который был неотъемлемой частью республики. Он также выразил соболезнование семье покойного и рассказал о новой странице жизни, которую тот так и не успел открыть.

Он был нашим товарищем, принципиальным человеком, очень компетентным и хорошим руководителем. У него должна была открыться новая страница в профессиональной жизни. Мы договорились, что он поработает в Госсобрании нашей республики. Он с большим энтузиазмом взялся за дело. В последний раз, когда мы встречались, у него было чудесное настроение. Очень жалко, что случилась совершенно неожиданная для нас утрата. Конечно, сегодня мы очень-очень скорбим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Акрам Ганиев родился в деревне Куселярово Салаватского района. Трудовой путь начинал в качестве преподавателя школы № 97 г. Уфы. Затем перешел на службу начальником отдела Статуправления БАССР. И продолжил подъем по карьерной лестнице. Руководитель Башкортостанстата скоропостижно скончался накануне из-за инсульта. Ему было 64 года.

Пример того, как нужно посвящать всего себя работе. Учил опираться на факты, учил в людях ценить человеческие качества.

Алия Ганиева, дочь Акрама Ганиева

Все были преданы этому человеку. Его высокий профессионализм послужил развитию статистического комитета.

Ильдар Загидуллин, заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан
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