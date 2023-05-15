В Уфе простились с руководителем Башкортостанстата Акрамом Ганиевым

Он был нашим товарищем, принципиальным человеком, очень компетентным и хорошим руководителем. У него должна была открыться новая страница в профессиональной жизни. Мы договорились, что он поработает в Госсобрании нашей республики. Он с большим энтузиазмом взялся за дело. В последний раз, когда мы встречались, у него было чудесное настроение. Очень жалко, что случилась совершенно неожиданная для нас утрата. Конечно, сегодня мы очень-очень скорбим.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан