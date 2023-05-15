Из Башкирии в зону СВО отправили очередной гумконвой

В автопоездах самое необходимое, что поможет бойцам на передовой выполнять боевые задачи. В составе груза тепловизоры, бинокли, дальномеры, несколько защищенных стальных блиндажей, аптечки. Собирать груз помогали неравнодушные жители республики, а также предприниматели.

К примеру, бронированные машины предоставила «Башнефтегеофизика», изготовившая их на дочернем предприятии. Некоторые грузовики будут использоваться минометными расчетами для перевозки установок. Какие-то автомобили – для передвижения личного состава. Кроме этого, в гумконвое были канцтовары и учебники для детей, обучающихся в подшевных школах в городе Красный Луч.