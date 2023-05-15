В одном из районов Башкирии открылась новая мечеть

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Мечетлинского района по социальным вопросам Альберт Сагдатов, глава Лемез-Тамакского сельского поселения Раил Низамов, мухтасиб Мечетлинского района Азамат Валиев, имамы соседних деревень и районов, жители деревни, а также те, кто принял участие в строительстве.