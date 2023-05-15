В одном из районов Башкирии открылась новая мечеть

В Мечетлинском районе Башкирии в селе Сулейманово состоялось торжественное открытие мечети. За активное участие в строительстве в ходе мероприятия вручили благодарственные письма районной мусульманской организации и Духовного управления мусульман республики.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы администрации Мечетлинского района по социальным вопросам Альберт Сагдатов, глава Лемез-Тамакского сельского поселения Раил Низамов, мухтасиб Мечетлинского района Азамат Валиев, имамы соседних деревень и районов, жители деревни, а также те, кто принял участие в строительстве.
После перерезания ленты жители и гости вошли на первый обеденный намаз.
Новой мечети, как и полагается в новоселье, преподнесли подарки. Торжество завершилось в сельском клубе, где гостям праздника был приготовлен праздничный стол.
Фото:пресс-служба администрации Мечетлинского района