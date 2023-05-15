Этой весной в Башкирии высадили свыше 160 тысяч деревьев

Этой весной по всему Башкортостану было высажено свыше 168 тысяч деревьев и кустарников, из них более 27 тысяч - крупномеры. Об этом рассказала и.о. министра ЖКХ региона Ирина Голованова.
107 тысяч жителей Башкортостана приняли участие в нашей уже ставшей традиционной акции «Зелёная Башкирия» – школьники, студенты, волонтёры, трудовые коллективы.
В городах и районах появилось 76 новых тематических аллей. Многие из них посвящены нашим героям разных периодов. Это хорошая память поколений, хороший способ передать нашим потомкам частичку внимания к подвигу наших земляков.
Фото: Соцсети.