За сутки с улиц Уфы вывезли почти 7 тысяч кубометров мусора

Сегодня, 15 мая, днем в уборке города было задействовано 230 единиц спецтехники и 399 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы.
В ночное время суток Уфу очищали 96 единиц коммунальной техники и 51 сотрудник.
За минувшие сутки коммунальные службы:
- вывезли 6641 куб.м мусора с улиц и дворов;
- в ходе ямочного ремонта дорог уложили 37 т асфальтобетонной смеси на площади 220 кв.м;
- нанесли 142 кв.м дорожной разметки;
- зафиксировали на контейнерных площадках автомобили, препятствующие вывозу мусора, по адресам: ул. Архитектора Калимуллина, 1, ул. Генерала Рыленко, 8, ул. Бакалинская, 19.