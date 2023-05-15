За сутки с улиц Уфы вывезли почти 7 тысяч кубометров мусора

Сегодня, 15 мая, днем в уборке города было задействовано 230 единиц спецтехники и 399 человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы.

Фото №1 - За сутки с улиц Уфы вывезли почти 7 тысяч кубометров мусора

В ночное время суток Уфу очищали 96 единиц коммунальной техники и 51 сотрудник.

За минувшие сутки коммунальные службы:

- вывезли 6641 куб.м мусора с улиц и дворов;

- в ходе ямочного ремонта дорог уложили 37 т асфальтобетонной смеси на площади 220 кв.м;

- нанесли 142 кв.м дорожной разметки;

- зафиксировали на контейнерных площадках автомобили, препятствующие вывозу мусора, по адресам: ул. Архитектора Калимуллина, 1, ул. Генерала Рыленко, 8, ул. Бакалинская, 19.

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