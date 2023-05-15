В Башкирию приехали потомки первого Героя Советского Союза из 112-й Башкавдивизии

Ровно 80 лет исполнилось подвигу, который дал первого Героя Советского Союза в составе 112-й Башкавдивизии. Увы, звание было присвоено посмертно. Его удостоен Аннаклыч Атаев, под командованием которого 30 бойцов за два дня уничтожили вражеский батальон, в десять раз превосходивший их по численности. Ценой собственной жизни. Сегодня в Уфе состоялась историческая встреча. При поддержке Дома дружбы народов потомки героев из Туркменистана и Башкирии встретились в стенах Музея Башкавдивизии, чтобы еще раз вспомнить о подвиге предков.

112-я Башкавдивизия дала родине 78 Героев Советского Союза. Но далеко не каждый знает, что первым из них стал Аннаклыч Атаев. Туркмен по национальности, он руководил одним из эскадронов, в котором служили представители самых разных народностей.

Звезду Героя, которую теперь гордо на груди носит сын, Аннаклычу Атаеву присвоили посмертно за подвиг близ поселка Белая Калитва в Ростовской области. В январе 43-го под началом молодого лейтенанта 30 бойцов подразделения заняли и двое суток удерживали стратегически важную высоту, прикрывая дивизию от удара противника во фланг и тыл. В том бою небольшой группе солдат удалось уничтожить целый батальон в 300 вражеских оккупантов, три танка и бронемашину.

Вооружение кавалеристов составляли только автоматы, карабины, шашки, два-три десятка противотанковых и 60 ручных гранат, 40 бутылок с горючей смесью… Все смельчаки погибли в этом бою, но задачу свою выполнили до конца… Смертью храбрых пал и отважный командир эскадрона гвардии лейтенант Аннаклыч Атаев.

Потомки героя и поныне живут в Туркменистане. В Башкортостан, на родину дивизии, где служил Аннаклыч Атаев, они приехали впервые. Здесь же встретились с родственником одного из 30 бойцов – уроженца Мечетлинского района Фазыльяна Баширова. Внучатого племянника, кстати, назвали в честь него.