В Башкирию приехали потомки первого Героя Советского Союза из 112-й Башкавдивизии

Ровно 80 лет исполнилось подвигу, который дал первого Героя Советского Союза в составе 112-й Башкавдивизии. Увы, звание было присвоено посмертно. Его удостоен Аннаклыч Атаев, под командованием которого 30 бойцов за два дня уничтожили вражеский батальон, в десять раз превосходивший их по численности. Ценой собственной жизни. Сегодня в Уфе состоялась историческая встреча. При поддержке Дома дружбы народов потомки героев из Туркменистана и Башкирии встретились в стенах Музея Башкавдивизии, чтобы еще раз вспомнить о подвиге предков.
112-я Башкавдивизия дала родине 78 Героев Советского Союза. Но далеко не каждый знает, что первым из них стал Аннаклыч Атаев. Туркмен по национальности, он руководил одним из эскадронов, в котором служили представители самых разных народностей.
Звезду Героя, которую теперь гордо на груди носит сын, Аннаклычу Атаеву присвоили посмертно за подвиг близ поселка Белая Калитва в Ростовской области. В январе 43-го под началом молодого лейтенанта 30 бойцов подразделения заняли и двое суток удерживали стратегически важную высоту, прикрывая дивизию от удара противника во фланг и тыл. В том бою небольшой группе солдат удалось уничтожить целый батальон в 300 вражеских оккупантов, три танка и бронемашину.
Потомки героя и поныне живут в Туркменистане. В Башкортостан, на родину дивизии, где служил Аннаклыч Атаев, они приехали впервые. Здесь же встретились с родственником одного из 30 бойцов – уроженца Мечетлинского района Фазыльяна Баширова. Внучатого племянника, кстати, назвали в честь него.
Полный тезка своего деда и внук Аннаклыча Аттаева. Семье пришлось проделать непростой путь, чтобы Звезду Героя передали потомкам командира эскадрона. Представление к награде незадолго до смерти лично выписывал генерал Шаймуратов. Кстати, символично, что медаль семье Аннаклыча Атаева вручили в 2020-м. Как раз тогда, когда спустя десятилетия Звезду Героя России наконец присвоили и легендарному командиру 112-й Башкавдивизии.