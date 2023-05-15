В Уфе для жителей ЖК «8 Марта» организовали автобусный маршрут

В Уфе организован новый автобусный маршрут. С 4 апреля жители микрорайона 8 Марта получили возможность добираться до центра столицы по новому маршруту № 297 «Микрорайон «Сосны» – ЖК 8 Марта – ул. им. города Галле – ЖК «8 Марта» – микрорайон «Сосны».

Сейчас на линии курсируют четыре автобуса вместимостью до 24 человек. Интервал движения - 10-20 минут. Стоимость проезда за наличные, банковскую карту и карту «Алга» составляет 35 рублей.