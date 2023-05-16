В Октябрьском возводится новый энергоцентр

40 МВт тепловой мощности для нового микрорайона. В городе Октябрьском возводят энергоцентр №2, который в перспективе обеспечит теплом и горячей водой более 150 тысяч квадратных метров жилья.

Мощность каждого – по 10 МВт. Все четыре котла нового энергоцентра уже смонтированы, установлены и теплообменники. Здесь практически полностью ушли от импорта. Всё оборудование, в том числе и горелки, установят чуть позже – отечественного производства.

На данном этапе производится монтаж кабельных трасс, освещения. На следующей неделе приступим к монтажу шкафов автоматизации, всех датчиков. Вадим Скачков, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

А электроники будет немало, учитывая ,что котельная полностью автоматизирована. Обслуживающий персонал здесь не предусмотрен. Все данные и параметры выводятся на пульт центральной диспетчерской, откуда и можно будет управлять процессом.

На сегодняшний день на площадке произведено строительство здания котельной, выполнен парк аварийного топлива. В процентном отношении котельная оснащена на 60 %, общестроительная площадка технологического оборудования составляет 40%. Рустам Ахмадеев, руководитель проекта

Парк аварийного топлива – резевуары, которые будут заполнены дизтопливом. В случае отключения газоснабжения, энергоцентр не прекратит подачу теплоносителя в жилые дома. На одном из котлов установят универсальную горелку, которая может использовать как газ, так и жидкое топливо, в этом случае – солярку.

Новый энергоцентр возводится с перспективой развития микрорайона №33. В этой местности планируется построить боле 150 тысяч квадратных метров жилья. Работы уже начались.