В Октябрьском возводится новый энергоцентр

40 МВт тепловой мощности для нового микрорайона. В городе Октябрьском возводят энергоцентр №2, который в перспективе обеспечит теплом и горячей водой более 150 тысяч квадратных метров жилья.
Мощность каждого – по 10 МВт. Все четыре котла нового энергоцентра уже смонтированы, установлены и теплообменники. Здесь практически полностью ушли от импорта. Всё оборудование, в том числе и горелки, установят чуть позже – отечественного производства.
А электроники будет немало, учитывая ,что котельная полностью автоматизирована. Обслуживающий персонал здесь не предусмотрен. Все данные и параметры выводятся на пульт центральной диспетчерской, откуда и можно будет управлять процессом.
Парк аварийного топлива – резевуары, которые будут заполнены дизтопливом. В случае отключения газоснабжения, энергоцентр не прекратит подачу теплоносителя в жилые дома. На одном из котлов установят универсальную горелку, которая может использовать как газ, так и жидкое топливо, в этом случае – солярку.
Новый энергоцентр возводится с перспективой развития микрорайона №33. В этой местности планируется построить боле 150 тысяч квадратных метров жилья. Работы уже начались.
Новый энергоцентр в Октябрьском возводится в рамках федеральной программы «Стимул» национального проекта «Жилье и городская среда». В эксплуатацию его должны ввести в ноябре этого года. Котельная будет обеспечивать теплом и горячей водой не только строящийся микрорайон №33, Ее мощности хватит и на часть существующих жилых массивов.