В России вводится ГОСТ на спортивную одежду

Официально документ начнёт действовать с 30 ноября, но пользоваться им можно уже сейчас. Теперь у производителей появятся единые требования к безопасности, воздухопроницаемости и прочности формы. Почему он стал необходим сейчас и почему важен даже для любителей?

На площадке женский гандбольный клуб «Уфа-Алиса» готовится к чемпионату России: в высшем дивизионе предстоит встретиться с московским «Лучом». Игроки отрабатывают комбинации – все движения отточены и счет идет на секунды. В таком ритме важно чувствовать себя комфортно. В гандболе Ева Сбытова 11 лет. Кандидат в мастера спорта точно знает: форма на тренировке – это не просто одежда.

Раньше общих стандартов для спортивной одежды не было, только базовые нормы безопасности. Но новый ГОСТ это исправляет. В документе теперь вещи подразделяют по половому признаку, сезонности и слоям. Первый слой – тот, что контактирует с кожей: футболки, майки, напульсники. Второй – шорты, брюки, жилеты. Третий – верхняя одежда. Обувь сюда не входит. Стандарт устанавливает ряд требований.

Воздухопроницаемость – особенно важный показатель при выборе спортивной одежды. В лаборатории проводят все виды испытаний, в том числе на устойчивость окраски к трению ткани.

Новые правила не обязывают производителей менять всё и сразу, но дают чёткие ориентиры, как сделать форму удобной, безопасной и долговечной.

Современная спортодежда технологична. Зимняя – теплая и обладает мембранными свойствами, отталкивает воду, а ту, что носят ближе к телу, – легкая и дышащая, в составе могут быть и ненатуральные ткани. При этом дизайн остаётся на совести производителей – ГОСТ не ставит рамки по фасону или цвету.