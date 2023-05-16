Верховный суд Башкирии изменил приговор женщине, которая сбила маму с ребёнком

Виновница ДТП признана виновной в совершении аварии, повлекшей смерть двух человек. Суд первой инстанции назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года. Отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочено судом до достижения сыном осужденной 14-летнего возраста. Сегодня суд апелляционной инстанции изменил приговор районного суда, исключив указание на отягчающее обстоятельство. В остальной части приговор оставлен без изменения.