Для Уфы разработают дизайн-код стоимостью 9,5 млн рублей

Для Уфы разработают дизайн-код стоимостью 9,5 млн рублей. Главное управление архитектуры и градостроительства города заключит договор на разработку с ООО «Точка» из Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Исполнитель должен исследовать состояние города в настоящий момент, его благоустройство и архитектуру, а затем, учитывая эти факторы, разработать правила для обустройства городского пространства, включая архитектурно-художественную концепцию внешнего облика, руководство по размещению информационных и рекламных конструкций и рекомендации по благоустройству улиц.