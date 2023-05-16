Для Уфы разработают дизайн-код стоимостью 9,5 млн рублей

Для Уфы разработают дизайн-код стоимостью 9,5 млн рублей. Главное управление архитектуры и градостроительства города заключит договор на разработку с ООО «Точка» из Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

Фото №1 - Для Уфы разработают дизайн-код стоимостью 9,5 млн рублей

Исполнитель должен исследовать состояние города в настоящий момент, его благоустройство и архитектуру, а затем, учитывая эти факторы, разработать правила для обустройства городского пространства, включая архитектурно-художественную концепцию внешнего облика, руководство по размещению информационных и рекламных конструкций и рекомендации по благоустройству улиц.

Срок выполнения работ установлен до 24 ноября. Контракт же продлится до конца текущего года. Финансирование будет осуществляться за счет бюджета администрации города.

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