Из Башкирии в зону СВО отправится медицинская рота

Для работы на территории спецоперации в республике сформировали медицинскую роту. Были отобраны медработники, чтобы оказывать качественную помощь военнослужащим. 50 профессионалов в составе добровольческой команды отправятся на передовую в соответствии с контрактом, заключенным с Минобороны России. Автотранспорт для эвакуации раненых, стоматологический модуль на базе «Газели», палатки, операционные столы, хирургические наборы, перевязочный материал – все необходимое для специалистов.

Носилки, жгуты, перевязочные пакеты, техника для передвижения – все для оказания доврачебной помощи в полевых и боевых условиях. И главное – уже сформирована группа из добровольцев для спасательных мероприятий. Все они вошли в состав медицинской роты. Фельдшер одной из подстанций скорой помощи тоже готовится отправиться на территорию спецоперации. Туда он хотел уехать с бойцами батальона Даяна Мурзина. Но узнав о формировании новой роты, решил, что хочет быть в спецкоманде.

Подразделение состоит из нескольких бригад, у каждой – своя задача. Хирурги, анестезиологи, медсестры, санитары, фельдшеры и даже инструкторы – 50 добровольцев со всей республики, семь из которых – офицеры с медобразованием. Сейчас для них проводят курсы по тактической медицине в военно-патриотическом парке «Патриот».

В ближайшее время врачи отправятся в пункты боевой подготовки, а затем – на территорию спецоперации. По заключенному с Министерством обороны России соглашению они получат специальные выплаты и социальные льготы, как служащие по контракту.