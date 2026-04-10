Бойцов из Башкирии проводили в зону СВО после отпуска

В Уфе проводили бойцов в зону специальной военной операции после краткосрочного отпуска. Родные и близкие пожелали им скорейшего возвращения с победой. Многие из бойцов принимают участие в СВО практически с самого начала. По словам защитников Отечества, отдых для них пролетел незаметно, но с пользой. В зону СВО они отправятся централизованно на специальных автобусах.

Напомним, также сейчас активно формируются и пополняются войска БПЛА. Контракт заключается на срок от одного года. Затем военнослужащий может уволиться или заключить новый договор. Специальность за ним сохраняется – перевести на другую без его согласия нельзя. За эффективное применение дронов предусмотрены выплаты. Заключить контракт могут мужчины от 18 до 45 лет.