В Уфе в рамках презентации проекта «Вышитая карта Башкортостана» состоится семинар по вышивке

Напомним, проект «Вышитая карта Башкортостана» реализуется Министерством культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества, муниципальными районами республики и мастерами по вышивке на Грант Главы Республики Башкортостан. Это большая работа представителей отделов культуры муниципалитетов, мастеров, художников и дизайнеров. Размер карты составляет 1,5 на 2 метра. Карта вышивается мастерами из более чем 25 районов республики и Уфы. В работе используются различные материалы: полудрагоценные камни, бисер, ленты, кожа, войлок, золотые и серебряные нити и техники вышивания.