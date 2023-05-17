В Уфе в рамках презентации проекта «Вышитая карта Башкортостана» состоится семинар по вышивке

В Уфе состоится семинар по вышиванию. Мероприятие пройдет в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-байрам», на которой представят уникальный проект «Вышитая карта Башкортостана».

Фото №1 - В Уфе в рамках презентации проекта «Вышитая карта Башкортостана» состоится семинар по вышивке

Как сообщили в республиканском Минкульте, мастер-класс будет состоять из двух частей: теоретической и практической. Принять участие в нем может любой желающий.

Теоретическая часть затронет вопросы по материалам и техникам вышивок, а также представит вышивку в Республике Башкортостан в историческом ракурсе.  

Занятие проведут кандидат культурологии, лауреат международных и республиканских конкурсов Гульнара Тажитдинова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Елена Нечвалода.
В практической части участники ознакомятся с основами разных видов вышивки: тамбурной, счетной глади, вышивки бисером, а также золотного шитья. Занятия проведут мастерица, финалист Международного конкурса мастеров башкирского национального костюма «Тамға»  Габида Валиева, мастер-реконструктор национальной одежды Гульсум Хусаинова, кандидат культурологии, лауреат международных и республиканских конкурсов Гульнара Тажитдинова. 

Напомним, проект «Вышитая карта Башкортостана» реализуется Министерством культуры Республики Башкортостан, Республиканским центром народного творчества, муниципальными районами республики и мастерами по вышивке на Грант Главы Республики Башкортостан. Это большая работа представителей отделов культуры муниципалитетов, мастеров, художников и дизайнеров. Размер карты составляет 1,5 на 2 метра. Карта вышивается мастерами из более чем 25 районов республики и Уфы. В работе используются различные материалы: полудрагоценные камни, бисер, ленты, кожа, войлок, золотые и серебряные нити и техники вышивания.

Мероприятие пройдет с 26 по 28 мая в БГПУ им. М. Акмуллы. 

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