В Башкирии завершается прием заявок на федеральный форум «Сильные идеи для нового времени»

Подать заявку можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Предложить свою инициативу или проект, касающийся развития страны, на площадке может любой желающий.

Каждый автор сможет получить обратную связь от экспертов форума, доработать свою идею и даже попасть в число десяти финалистов, которые получат по 5 миллионов рублей, или в число пятидесяти, которые получат по миллиону. Лучшие идеи будут презентованы руководством страны и получат также поддержку на федеральном и региональном уровнях. Подведение итогов форума и оглашение имён победителей состоится 28-29 июня.