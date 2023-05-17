В Башкирии завершается прием заявок на федеральный форум «Сильные идеи для нового времени»

Подать заявку можно на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Предложить свою инициативу или проект, касающийся развития страны, на площадке может любой желающий.
Каждый автор сможет получить обратную связь от экспертов форума, доработать свою идею и даже попасть в число десяти финалистов, которые получат по 5 миллионов рублей, или в число пятидесяти, которые получат по миллиону. Лучшие идеи будут презентованы руководством страны и получат также поддержку на федеральном и региональном уровнях. Подведение итогов форума и оглашение имён победителей состоится 28-29 июня.
Башкортостан – лидер по количеству поданных заявок. К примеру, предприниматель из Стерлитамака опубликовал 30 своих инициатив. Один из его проектов имеет отношение к функциональному продукту питания длительного срока хранения. Он разработал натуральный зерновой хлеб. В его составе нет муки, дрожжей и добавок, производится из чистой пророщенной пшеницы. Теперь он хочет усовершенствовать проект и сделать таблетированный хлеб, который долгое время не плесневеет. Этот продукт отправляли даже солдатам в зону СВО.