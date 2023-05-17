Бизнесмены из Башкирии обеспечили лампочками музей в Донецке

Башкирские бизнесмены подарили свет творчеству. Волонтерский штаб Союза предпринимателей республики обеспечил лампочками художественный музей ArtDonbass города Донецк.
Учреждение культуры в зоне специальной военной операции остро нуждалось в обычных лампочках, из-за чего были трудности с организацией различных выставок. Предприниматели из нашей республики в кратчайшие сроки собрали необходимые для музея лампы накаливания.
Сейчас в музее открыта выставка картин школьников и воспитанников детских садов. Выполненные в различных стилях рисунки посвящены теме специальной военной операции. Юные авторы представляют разные регионы большой страны.
В планах – открыть показ этой выставки и в Уфе. Намерения ArtDonbass и художественного музея имени Нестерова закреплены договором о сотрудничестве.