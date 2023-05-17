В Уфе благоустроят аллею перед Театром кукол

В башкирской столице займутся благоустройством аллеи перед театром кукол. Работу выполнит компания «Уралагротехсервис», которая сможет уложиться в сумму 102,4 млн рублей, снизив начальную стоимость на 2 млн. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Известно, что возле реконструируемого сейчас Театра кукол создадут аллею миниатюр: выполненные в малой форме копии архитектурных сооружений из перечня ЮНЕСКО и башкирских памятников природы.