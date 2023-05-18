Жительница Уфы обнаружила на детской площадке полчище клещей

Уфимка с ужасом обнаружила на детской площадке полчище клещей. Об этом сообщает издание ГорОбзор.ру.

Фото №1 - Жительница Уфы обнаружила на детской площадке полчище клещей

Огромное скопление членистоногих было обнаружено недалеко от Конгресс-холла в центре Уфы. Женщина отметила, что рядом с детской площадкой растут березы, которые облюбовали клещи.

Напомним, по состоянию на 11 мая в в Башкирии от укуса клещей пострадали 2673 человека, что превышает среднемноголетние показатели. Клещи являются переносчиками опасных заболеваний, которые могут привести к инвалидности или смерти.

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