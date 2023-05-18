Башкирия восстановит 57 объектов в городе Красный Луч в ЛНР

Башкортостан начал второй сезон реконструкции и восстановления ЖКХ, социальных объектов и дорог в городе Красный Луч (ЛНР). В этом году планируется отремонтировать 57 объектов и проложить 29 км дорог. Сейчас началась модернизация трассы, соединяющей Красный Луч и соседний город Вахрушев.

Вот так выглядит сейчас дорога между городами Красный Луч и Вахрушев. Автолюбители готовы потерпеть еще немного – пара недель не сравнится с четвертью века. Последний раз новый асфальт здесь укладывали в 1989 году.

Поэтому сначала приходится ремонтировать ямы, после – основное покрытие. Помогают дорожники из Башкортостана, приехали на второй сезон. Для них это не просто работа – строительство символической дороги к победе и мирной жизни.

Недостатка в материале нет. Процесс организовали так, чтобы работы продолжались без остановок.

По соглашению между Башкортостаном и Красным Лучом в этом году в регионе отремонтируют 29 км дорог. Приведут в порядок и социально-культурные учреждения.