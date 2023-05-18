В Башкирии запустили новый автобусный маршрут

С 17 мая в Башкортостане заработал новый автобусный маршрут № 258, который будет курсировать между Кушнаренково и Уфой. Об этом сообщили в «Башавтотрансе».
Автобус обслуживает пассажиров ежедневно. Время отправления по будням от Кушнаренково — 05-40, 06-00, 06-20, 06-40, 07-00, 07-10, 07-25, 07-40, 08-00, 08-40, 08-50, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 10-45, 11-00, 11-30, 12-00, 12-15, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-10, 17-20, 17-50, 18-20, 18-50, 19-10, 22-20, от «Южного автовокзала» столицы республики — 07-10, 07-30, 07-50, 08-20, 08-50, 09-05, 09-20, 09-50, 10-20, 10-35, 10-50, 11-20, 11-50, 12-20, 12-50, 13-20, 13-35, 13-50, 14-20, 14-35, 14-50, 15-20, 15-50, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 18-00, 18-30, 18-40, 18-50, 19-05, 19-20, 19-50, 20-20, 20-40, 00-15.
В выходные он курсирует в 06-00, 06-20, 06-40, 07-00, 07-10, 07-25, 07-40, 08-00, 08-20, 08-40, 09-00, 09-30, 10-00, 10-30, 10-45, 11-00, 11-30, 12-00, 12-15, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30, 16-00, 16-15, 16-30, 17-00, 17-10, 17-20, 17-50, 18-20, 18-50, 19-10, 22-20 и в 07-10, 07-30, 07-50, 08-20, 08-50, 09-05, 09-20, 09-50, 10-20, 10-35, 10-50, 11-20, 11-50, 12-20, 12-50, 13-20, 13-35, 13-50, 14-20, 14-35, 14-50, 15-20, 15-50, 16-20, 16-40, 17-00, 17-20, 17-40, 18-00, 18-30, 18-40, 18-50, 19-05, 19-20, 19-50, 20-20, 20-40, 00-15 соответственно.