В Уфе при обследовании рек были обнаружены бивни мамонта и череп носорога

На пляжах Уфы специалисты обнаружили кости древних животных. Об этом сообщил глава Управления гражданской защиты Рафаэль Ахметов.
В результате обследования акватории официальных пляжей города, сотрудники УГЗ обнаружили большие ракушки-мидии с острыми краями, а со дна в Уфе подняли бивни мамонтов и бизонов, череп шерстистого носорога. Все эти животные жили на земле 8–10 тыс. лет назад. Также на одном из городских пляжей нашли якорь, которому более ста лет.
Находки вытаскивали из воды, так как перед подготовкой пляжей к летнему сезону дно рек должно быть чистым. Кроме интересных находок водолазы подняли со дна много мусора.