В Уфе при обследовании рек были обнаружены бивни мамонта и череп носорога

В результате обследования акватории официальных пляжей города, сотрудники УГЗ обнаружили большие ракушки-мидии с острыми краями, а со дна в Уфе подняли бивни мамонтов и бизонов, череп шерстистого носорога. Все эти животные жили на земле 8–10 тыс. лет назад. Также на одном из городских пляжей нашли якорь, которому более ста лет.